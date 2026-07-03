Φωτιά τώρα σε ταχύπλοο με επιβάτες στη Βουλιαγμένη

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο πλωτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα και η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής στο σκάφος, ελληνικής σημαίας περίπου 1,5 μίλι ανατολικά των Φλεβών.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο με δύο πλοιάρια, ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντες φέρεται να έχουν διασωθεί από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε κοντά και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού.