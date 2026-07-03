ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ελλάδα

Φωτιά τώρα σε ταχύπλοο με επιβάτες στη Βουλιαγμένη

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Facebook Twitter
Πλοιάριο της Πυροσβεστικής σε επιχείρηση / Φωτ.: Πυροσβεστικό Σώμα
0

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο πλωτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα και η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής στο σκάφος, ελληνικής σημαίας περίπου 1,5 μίλι ανατολικά των Φλεβών.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο με δύο πλοιάρια, ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντες φέρεται να έχουν διασωθεί από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε κοντά και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού.

Ελλάδα

Tags

0

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΑ ΡΑΦΗΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα / Απεργία σήμερα 3/7 στα πλοία στη Ραφήνα: Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο, ποια ακυρώνονται

Τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας
THE LIFO TEAM
 
 