Φωτιά τώρα σε φορτηγό: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ φορτηγό στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.
Λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε ΙΧ φορτηγό, έχει τεθεί σε διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Πού έχει κίνηση τώρα
Επίσης, σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (άνοδος)
- Αλεξάνδρας
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Αττική Οδός
- Λ. Σχιστού