Φωτιά τώρα σε φορτηγό: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ φορτηγό στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε ΙΧ φορτηγό, έχει τεθεί σε διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Πού έχει κίνηση τώρα

Επίσης, σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε: