Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Κορωπί

Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής, για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για τη φωτιά, ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου στο Κορωπί.

Μάλιστα, οι φλόγες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έγιναν γρήγορα ορατές από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.