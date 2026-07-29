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Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά τώρα σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επίγειες δυνάμεις της οποίας βρίσκονται στο σημείο και -ήδη- επιχειρούν.

Στο σχετικό της ενημερωτικό, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο του εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.

Σε ό,τι αφορά στην κατάσβεση, επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.

«Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει στο σχετικό της ενημερωτικό.

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