Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Φωτιά τώρα σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επίγειες δυνάμεις της οποίας βρίσκονται στο σημείο και -ήδη- επιχειρούν.

Στο σχετικό της ενημερωτικό, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο του εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.

Σε ό,τι αφορά στην κατάσβεση, επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.

«Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει στο σχετικό της ενημερωτικό.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 15 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026