Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ίλιον: Επεκτάθηκε σε διαμερίσματα

Φωτιά μαίνεται από τις 15:00 σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτου στο Ίλιον, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:10 το μεσημέρι της Πέμπτης και επεκτάθηκε γρήγορα σε διαμερίσματα που γειτνιάζουν με την επιχείρηση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ένα κλιμακοφόρο όχημα, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και εθελοντές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πυκνός καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι και την Αττική Οδό. Η επιχείρηση περιορισμού της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.