Φωτιά τώρα σε δύο περιοχές της Βοιωτίας: Μήνυμα του 112 στο Ακραίφνιο

Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη Βοιωτία, η μία στην περιοχή του Ακραίφνιου και η δεύτερη στον Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Παράλληλα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Όσον αφορά τη δεύτερη φωτιά, η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα Θηβών, στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.