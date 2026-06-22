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Φωτιά τώρα σε δύο περιοχές της Βοιωτίας: Μήνυμα του 112 στο Ακραίφνιο

Και στις δύο φωτιές επιχειρούν εναέρια μέσα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη Βοιωτία, η μία στην περιοχή του Ακραίφνιου και η δεύτερη στον Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Όσον αφορά τη δεύτερη φωτιά, η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα Θηβών, στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

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