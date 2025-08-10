Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στην Κομοτηνή – Μήνυμα εκκένωσης από το 112

Σε δύο μέτωπα εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά τώρα στην Κομοτηνή, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για τον περιορισμό τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πρώτο μέτωπο καίει κοντά στη Νέα Μουσυνούπολη, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή Ήφαιστος, όπου η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα σε μεγάλη έκταση.

Λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Ήφαιστος να απομακρυνθούν άμεσα προς την Πανεπιστημιούπολη: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά και στο σημείο επιχειρούν:

44 πυροσβέστες

16 οχήματα

2 αεροσκάφη

2 ελικόπτερα