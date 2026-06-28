Φωτιά τώρα σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε στον α' όροφο καθώς είναι εντονότερη στο σημείο αυτό.
Άγνωστο είναι για την ώρα εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, καθώς η φωτιά είναι εκτεταμένη και γίνονται προσπάθειες περιορισμού της.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026