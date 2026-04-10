Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πάτρα: Νεκρή μία ηλικιωμένη

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πάτρα προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της οποίας έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ και τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως, από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη φωτιά, ανασύρθηκε νεκρή μία ηλικιωμένη, ηλικίας 92 ετών.

Στο σημείο επιχειρούν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, και χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν με γερανοφόρο όχημα την ηλικιωμένη, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Παναχαϊκού, ενώ απεγκλωβίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα από γειτονικά διαμερίσματα, με ένα άτομο να έχει τραυματιστεί ελαφρά και να έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσίας Αχαΐας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, thebest.gr, pelop.gr