Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη: Νεκρό ένα άτομο

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση.

Συγκεκριμένα, για τον περιορισμό της φωτιάς στη Νέα Σμύρνη, μετέβησαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ μετά από έρευνες, εντοπίστηκε νεκρό ένα άτομο

«Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα» αναγράφει το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, το οποίο -και- εντοπίστηκε νεκρό. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.