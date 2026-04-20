Φωτιά τώρα σε δάσος στο Πήλιο

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου, στο Πήλιο Μαγνησίας, έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Στο σχετικό ενημερωτικό της Πυροσβεστικής, γίνεται λόγος πως επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά τώρα στο Πήλιο: 52 πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο

Προβληματισμό στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην Πυροσβεστική, έχει προκαλέσει ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς. Ταυτόχρονα οι Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση, σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά όλων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στελέχη του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών, για αυτό οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, που διερεύνησαν τα αίτια, προχώρησαν σε συλλήψεις και επέβαλαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπαίτιους.

Σημειώνεται ότι όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ανταποκρίθηκαν άμεσα, με γρήγορη κινητοποίηση και συντονισμό των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις και εναέριων μέσων, καθώς και με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Ωστόσο, όπως τονίζουν τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, ο ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός πυρκαγιών σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.