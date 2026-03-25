Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυράτα, στην Κεφαλονιά, έχει προκαλέσει την εγρήγορση της Πυροσβεστικής, όπου επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Υπηρεσίας επιχειρούν για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής, για τη φωτιά στην Κεφαλονιά κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και ένα αεροσκάφος της Υπηρεσίας.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές» αναφέρει η Πυροσβεστική.