Φωτιά τώρα κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Εστάλη 112 για απομάκρυνση από Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου

Φωτιά καίει τώρα σε δασική έκταση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου προς Ποικίλο Όρος κοντά στην Περιφερειακή του Αιγάλεω.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα καθώς η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το άλσος του Χαϊδαρίου.

Η Πυροσβεστική έλαβε ενημέρωση για τη φωτιά περίπου στις 15:29 το μεσημέρι της 31ης Ιουλίου και για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 95 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για τον συντονισμό των δυνάμεων. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς βρίσκεται κοντά στον αστικό ιστό.

Στην περιοχή του Χαϊδαρίου, του Περιστερίου και σε διάφορα σημεία στα δυτικά, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη λεωφόρο Κηφισού είναι ορατή μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού στον ουρανό.

Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Τα μηνύματα του 112

Στις 16:03 εστάλη μήνυμα του 112 για πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, το οποίο καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μερικά λεπτά αργότερα, στις 16:22 εστάλη δεύτερο μήνυμα του 112, το οποίου καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

