Φωτιά τώρα κοντά στην Εγνατία Οδό: Διεκόπη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Ιουνίου σε πρανές της Εγνατίας Οδού, με τις αρμόδιες αρχές να διακόπτουν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι και επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, με τους οδηγούς που κατευθύνονται προς τα Ιωάννινα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους.



Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, οι καπνοί και η εγγύτητα των φλογών στο οδόστρωμα δυσκόλεψαν τη διέλευση των οχημάτων.



Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν στο σημείο, ενώ η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.



Το τοπικό μέσο epiruspost.gr μεταδίδει ότι για να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός οδηγών και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών, έγινε διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπή της κίνησης των οχημάτων από τον κόμβο της Τύριας.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, epiruspost.gr