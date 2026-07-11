Φωτιά στον Λαγκαδά: Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Περιβολάκι, δύο μηνύματα από το 112

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Περιβολάκι του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:45, κοντά στον οικισμό, και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε αρδευτικό κανάλι, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Περιβολάκι.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο, στις 15:27, ενημέρωνε τους κατοίκους για τη φωτιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στις 16:23 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, με οδηγία προς τους κατοίκους του Περιβολακίου να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.