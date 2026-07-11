ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Φωτιά στον Λαγκαδά: Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Περιβολάκι, δύο μηνύματα από το 112

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε αρδευτικό κανάλι, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Περιβολάκι

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΦΩΤΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
0

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Περιβολάκι του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:45, κοντά στον οικισμό, και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε αρδευτικό κανάλι, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Περιβολάκι.

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο, στις 15:27, ενημέρωνε τους κατοίκους για τη φωτιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στις 16:23 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, με οδηγία προς τους κατοίκους του Περιβολακίου να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΚΑΖΑΚΙΑ

Ελλάδα / Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Διώξεις για ανθρωποκτονία και τρομοκρατική οργάνωση στους τρεις συλληφθέντες

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι τρεις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα
THE LIFO TEAM
 
 