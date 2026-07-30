Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής - Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Χάρακα Αττικής, στη Λαυρεωτική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15.

Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν, επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

Επιπλέον, στις 11:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ