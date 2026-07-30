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Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής - Εστάλη μήνυμα του 112

Στην περιοχή επιχειρούν και έξι εναέρια μέσα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Χάρακα Αττικής, στη Λαυρεωτική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15.

Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν, επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

Επιπλέον, στις 11:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

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