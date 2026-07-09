Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Συνελήφθησαν δύο άτομα - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Δύο άνδρες συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 07:40, σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς προπανίου, το οποίο βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του συνεργείου και εξερράγη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Για τι κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες

Οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν εκτεταμένη αυτοψία στον χώρο, συλλέγοντας στοιχεία και ευρήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στο βυτιοφόρο με προπάνιο, προκαλώντας την έκρηξη.

Σε βάρος των δύο ανδρών ασκήθηκαν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο σοβαρό περιστατικό.