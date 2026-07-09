Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Το σενάριο που εξετάζουν για το πώς ξεκίνησε

Νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που κατέστρεψε τρεις επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο, εξετάζουν οι Αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων όπου εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα και επεκτάθηκαν σε γειτονικές επιχειρήσεις προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Από τη φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο όπου ξέσπασε το συμβάν, καθώς και δύο όμορες επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε και ισχυρή έκρηξη, η οποία δημιούργησε ένα τεράστιο πύρινο μανιτάρι.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που ήταν στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιείχε ποσότητα προπανίου, γεγονός που θα μπορούσε να συνδέεται με τη σφοδρή έκρηξη που ακολούθησε.

Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο με ειδικά οχήματα και βραχιονοφόρα, ενώ στελέχη του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και τον οδηγό του βυτιοφόρου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί και δεν απειλούνται γειτονικές εγκαταστάσεις, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο ακριβής μηχανισμός που οδήγησε στο συμβάν και στην καταστροφή των τριών επιχειρήσεων.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι από τη μεγάλη φωτιά.

Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή.

Παράλληλα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο ακόμη τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, από τους συνολικά έξι που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά το περιστατικό.

Στο νοσοκομείο Αττικόν παραμένει ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έκθεσής του στους καπνούς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ