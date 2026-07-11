Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις υποβλήθηκαν δύο τραυματίες

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι τρεις τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, οι τρεις πιο σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Σε νέα χειρουργική επέμβαση δύο από τους τραυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται για τρίτη μέρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, χρειάστηκε να υποβληθούν εκ νέου σε χειρουργικές επεμβάσεις, προκειμένου να καθαριστούν τα εγκαύματα και τα τραύματά τους.

Πρόκειται για έναν 41χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% της επιφάνειας του σώματός του, ενώ έχει υποστεί και εισπνευστικό έγκαυμα, καθώς και για έναν 54χρονο, ο οποίος έχει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και σοβαρές επιπλοκές από την έκθεσή του στη φωτιά.

Ο τρίτος τραυματίας είναι ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ποινική δίωξη εις βάρος των συλληφθέντων

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews