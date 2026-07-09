Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ δύο τραυματίες - Ερευνούν το πώς ξέσπασε

Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8:00 το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου, παίρνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε τρεις παρακείμενες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και δύο αποθήκες.

Η φωτιά χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη από τις Αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που αναπτύχθηκε, καθώς στο σημείο υπήρχαν αρκετά εύφλεκτα υλικά.

Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από τιτάνιες προσπάθειες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να περνούν στο τελικό στάδιο της κατάσβεσης, προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο. Tο έργο της κατάσβεσης βοήθησε και η βροχόπτωση που επικράτησε στην περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε πρώτο χρόνο προκειμένου να μην ξεφύγει, καθώς σε κοντινή απόσταση από την επιχείρηση με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που καταστράφηκε υπήρχαν και άλλες επιχειρήσεις αλλά και αποθήκες.

Τελικά και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι εντός της επιχείρησης υπήρχε ένα βυτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, διαπιστώθηκε ότι ήταν κενό φορτίου και δεν είχε μέσα προπάνιο.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Μάλιστα, η κατάσταση ήταν αποπνικτική με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα στις 08:34 το πρωί να σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο του ενημέρωνε ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.

Λίγο μετά τις 9:00 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνολικά για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχυονοφορο διυλιστηρίων, ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Για λόγους ασφαλείας η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σε κρίσιμη κατάσταση δύο τραυματίες

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, τρία εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί.

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι και οι δύο διασωληνωμένοι που διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Ο ένας εγκαυματίας είναι άνδρας 41 ετών ο οποίος έχει 75% εγκαύματα σε όλο το σώμα και πιθανό εισπνευστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων. Θα οδηγηθεί στο χειρουργείο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Ο άλλος εγκαυματίας είναι 54 ετών. Φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματος του. Είναι έντονα υποθερμικός σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Από τους υπόλοιπους έξι τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο Θριάσιο, παραμένει για νοσηλεία μόνο ο ένας με ελαφρά εγκαύματα σε σταθερή κατάσταση.

Επίσης, από τους πέντε ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί στο Αττικόν αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι τέσσερις, οι οποίοι πήγαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται και από τους γιατρούς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ