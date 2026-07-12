Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες

Την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο ΚΑΤ άφησε το πρωί της Κυριακής ο 54χρονος, ένας από τους τρεις βαριά τραυματίες της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο.

Η καταστροφική φωτιά είχε ξεσπάσει την περασμένη Πέμπτη , σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, σκραπ και logistics στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν με βαριά εγκαύματα, τα οποία κάλυπταν το 90% του σώματός του.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά έντεκα άτομα, με τους τρεις από αυτούς να φέρουν σοβαρότατα τραύματα. Μετά τον θάνατο του 54χρονου, οι άλλοι δύο βαριά εγκαυματίες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους, νοσηλευόμενοι διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση μέσα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Συγκεκριμένα, ο ένας εξ αυτών παραμένει στο ΚΑΤ με εκτεταμένα εγκαύματα στο 75% του σώματός του, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» φέροντας επίσης βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Η σπίθα που προκάλεσε την αρχική έκρηξη σε φιάλη αερίου φέρεται να προήλθε από τη χρήση τσιγάρου, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μια ακόμα ισχυρότερη έκρηξη σε βυτιοφόρο, το οποίο, βάσει της κατάθεσης του ιδιοκτήτη του, μετέφερε ποσότητα προπανίου που υπολογίζεται μεταξύ 1,5 και 2 τόνων, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν ταχύτατα.

Παράλληλα, οι εξελίξεις τρέχουν και στο δικαστικό κομμάτι, καθώς την Παρασκευή οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα δύο άτομα που συνελήφθησαν για την έκρηξη του βυτιοφόρου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και για μη λήψη και τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη παραπεμφθεί σε ανακριτή, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να στραφεί και εναντίον άλλων προσώπων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ