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Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά σε κατοικίες και υποδομές – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς κοντά στο μέτωπο βρίσκονται κατοικίες και κρίσιμες υποδομές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες φωτισμού, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Την εξέλιξη της φωτιάς παρακολουθεί παράλληλα το ΕΣΚΕΔΙΚ με drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε οι δυνάμεις να έχουν συνεχή εικόνα του μετώπου και των θερμών εστιών.

Για τη διερεύνηση των αιτίων ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Η περιοχή του Ασπροπύργου βρισκόταν την Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.

 
 
 
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