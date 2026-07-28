Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά σε κατοικίες και υποδομές – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς κοντά στο μέτωπο βρίσκονται κατοικίες και κρίσιμες υποδομές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες φωτισμού, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Την εξέλιξη της φωτιάς παρακολουθεί παράλληλα το ΕΣΚΕΔΙΚ με drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε οι δυνάμεις να έχουν συνεχή εικόνα του μετώπου και των θερμών εστιών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτίων ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Η περιοχή του Ασπροπύργου βρισκόταν την Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.