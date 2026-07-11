Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη φωτιά που προκλήθηκε σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Οι κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη μετά από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πλέον, στο μικροσκόπιο έχουν μπει βίντεο που καταγράφουν τις στιγμές αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και πριν από τη μεγάλη έκρηξη.

Οι κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Η δίωξη αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σοβαρά τραυματισμένοι τρεις άνθρωποι

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση τριών από τους έντεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη.

Ένας 41χρονος νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 54χρονος, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και παρουσιάζει σοβαρή υποθερμία. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά.

Ο τρίτος βαριά τραυματίας είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews