Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βελτιωμένη η εικόνα στο εργοστάσιο - Η στιγμή της έκρηξης

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Αν και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8:00 σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε δύο γειτονικές επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και έναν χώρο logistics, δημιουργώντας ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τρία σοβαρά. Σύμφωνα με τις Αρχές, μία επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η στιγμή της έκρηξης:

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι στον χώρο βρισκόταν βυτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν κενό και δεν περιείχε εύφλεκτο αέριο, γεγονός που απέτρεψε τον κίνδυνο μιας ακόμη σοβαρότερης εξέλιξης.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν αρχικά 52 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Λίγο μετά τις 9:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων, όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου.

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί που κάλυψαν την περιοχή οδήγησαν στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 στις 08:34, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονταν στην οδό Μεγαρίδος κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου προς τον Ασπρόπυργο.

Για λόγους ασφαλείας η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας, ανέφερε ότι «η φωτιά σχεδόν έχει σβήσει», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ζημιές σε γειτονικές επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, «υπάρχει μία γιγαντιαία μάχη της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή των υδροφόρων και των μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να μην υπάρξει επέκταση της φωτιάς σε άλλες επιχειρήσεις».