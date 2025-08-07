Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Δύσκολη η κατάσβεση λόγω δύσβατης περιοχής

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Πέμπτη 7 Αυγούστου, στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσβεση της φωτιάς είναι δύσκολη, καθώς καίει σε δύσβατη περιοχή.

Πιο αναλυτικά, επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εισέρχεται η χώρα ενόψει της Παρασκευής 8 Αυγούστου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε πολλές περιοχές της επικράτειας.

Συναγερμός για φωτιά την Παρασκευή: Στο «κόκκινο» Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησος

Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε πολλές περιοχές της επικράτειας.

Συγκεκριμένα, στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού (κατηγορία 5) κατατάσσονται:

η Αττική (μαζί με τα Κύθηρα),

η Εύβοια,

και η Πελοπόννησος, με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Παράλληλα, πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και σε πολλές άλλες περιοχές, όπως: