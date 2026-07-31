Φωτιά στον Αετό Καρύστου - Εστάλη μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου στην Εύβοια το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026.

Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 35 πυροσβέστες

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικών οχημάτων, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή της εξάπλωσής της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Φωτιά στην Κάρυστο: Μήνυμα από το 112

Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in the area eastern extension of #Karistos of the regional unit of #Evia, move away to #Aetos



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Με πληροφορίες της ΕΡΤ