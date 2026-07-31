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Φωτιά στον Αετό Καρύστου - Εστάλη μήνυμα από το 112

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικών οχημάτων

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου στην Εύβοια το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026.

Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 35 πυροσβέστες

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικών οχημάτων, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή της εξάπλωσής της.

Φωτιά στην Κάρυστο: Μήνυμα από το 112

Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

Ελλάδα

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