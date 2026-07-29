Φωτιά στο Θέατρο Badminton: Τρεις συλλήψεις από την Πυροσβεστική

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε σε τρεις συλλήψεις σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Θέατρο Badminton, στου Γουδή.

Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές για τη φωτιά στο Θέατρο Badminton, μετά από σχετικά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί.

Πριν την έναρξη της φωτιάς, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να βρίσκονταν εντός του κτιρίου και να έκλεβαν αντικείμενα, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το κτίριο στου Γουδή.

Φωτιά στο Θέατρο Badminton: Το χρονικό

Οι φερόμενοι ως δράστες ταυτοποιήθηκαν από οπτικό υλικό και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, για να απολογηθούν σχετικά με τις πράξεις τους.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου 2026 στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην θεάτρου Badminton, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και έντονη ανησυχία λόγω των πυκνών καπνών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις 20:20 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, καθώς οι πυκνοί καπνοί κατευθύνονταν προς κατοικημένες περιοχές.

Αρχικά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα, ενώ όσο η πυρκαγιά εξελισσόταν οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στην κορύφωση της επιχείρησης συμμετείχαν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ειδικό όχημα αναπνευστικών συσκευών, εθελοντές και υδροφόρες των δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού. Παράλληλα, drone του ΕΣΚΕΔΙΚ παρείχε συνεχή εικόνα από αέρος με οπτική και θερμική κάμερα.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος της στέγης. Ωστόσο, η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά εντός του κτιρίου, αποτρέποντας την επέκτασή της στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, όπου η πυκνή βλάστηση δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο. Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο και τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουλίου τέθηκε σε πλήρη έλεγχο. Αμέσως μετά ξεκίνησε έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς, τα οποία παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κτίριο του Badminton είχε κατασκευαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως γήπεδο μπάντμιντον και στη συνέχεια μετατράπηκε σε θέατρο, φιλοξενώντας για χρόνια μεγάλες θεατρικές και μουσικές παραγωγές. Τα τελευταία χρόνια παρέμενε ανενεργό και εγκαταλελειμμένο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ