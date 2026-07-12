Φωτιά στο Θέατρο Badminton: Περιορίστηκε μέσα στο κτίριο - Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο εσωτερικό του κτιρίου του θεάτρου Badminton έχει περιοριστεί η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, χωρίς να υπάρχει πλέον κίνδυνος να επεκταθεί στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στο εγκαταλελειμμένο κτίριο και η επιχείρηση συνεχίζεται για την πλήρη κατάσβεσή της.

Στο σημείο βρίσκονται 38 πυροσβέστες με δέκα υδροφόρα οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα όχημα με αναπνευστικές συσκευές και έξι βοηθητικά οχήματα. Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες από τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Οι πυκνοί καπνοί που προκλήθηκαν από τη φωτιά οδήγησαν στην αποστολή μηνύματος από το 112. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Το ΕΚΑΒ έχει στείλει προληπτικά δύο οχήματα στην περιοχή, ώστε να παρέμβει άμεσα αν χρειαστεί.

Φωτιά τώρα στο Θεάτρο Badminton: Φωτογραφίες από το σημείo

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi