Φωτιά στο Θέατρο Badminton: Κάηκε μέρος του κτιρίου - Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο σε περίπτωση αναζωπύρωσης.

Από τη φωτιά στο θέατρο Badminton καταστράφηκε μέρος του παλιού κτιρίου, πιο συγκεκριμένα τμήμα της στέγης του, με την Πυροσβεστική να συνεχίζει τις έρευνές της για να εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Αθήνας, προειδοποιώντας τους να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, λόγω των -δυνητικά- επικίνδυνων καπνών.

Φωτιά στο θέατρο Badminton: Καμία αναφορά για τραυματίες ή εγκλωβισμένους

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στο θέατρο Badminton κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα, στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.