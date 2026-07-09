Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Πώς φαίνεται να ξεκίνησε

Φωτιά ξέσπασε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Φωτιά στο Σισμανόγλειο

Σε εξετάσεις στα Επείγοντα υποβάλλονται δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Α’ Παθολογική Κλινική. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο νοσηλευόμενοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής του πυκνού μαύρου καπνού που κάλυψε τους διαδρόμους του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Όπως μεταδόθηκε, μετά την προληπτική εκκένωση του κτιρίου όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στους θαλάμους και τις κλινικές τους, ενώ μόνο οι δύο συγκεκριμένοι ασθενείς παρέμειναν υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 28 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά οχήματα της υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρότι οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προήλθε από τον πυκνό καπνό που εξαπλώθηκε στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Πώς φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε μετά τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο, τονίζοντας ότι δεν ήταν απλή πυρκαγιά αλλά «περιστατικό που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και θα μπορούσε να έχει καεί το μισό νοσοκομείο» και χαρακτήρισε κομβικό ότι λειτούργησαν τα συστήματα πυρόσβεσης.

«Τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, χωρίς να είναι ο ο ασθενής εκεί. Απ' ό,τι έμαθα από την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε. Δεν ξέρω», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε θάνατο 90χρονης από ανακοπή, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκκένωσης. Πιθανώς ήταν συγγενής ασθενούς, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και υπέστη ανακοπή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews