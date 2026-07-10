Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Κακουργηματική δίωξη στον 76χρονο - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί

Προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί την Τρίτη ο 76χρονος ασθενής, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στο Σισμανόγλειο, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα καθώς κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς και για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς.

Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο: Ο άνδρας νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά ξέσπασε στις 04:53 σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του προσωπικού του νοσοκομείου.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς από τον πρώτο όροφο και άλλοι 25 από τον δεύτερο όροφο.

Όπως έγινε γνωστό ο 76χρονο άνδρας νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά και φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προανάκριση, εκφράζοντας την μεταμέλεια του.

Οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ