Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Εικόνες από τον θάλαμο που κάηκε – Καταθέτει ο 76χρονος που προσήχθη

Εικόνες από το Σισμανόγλειο όπου ξέσπασε φωτιά, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής σε θάλαμο της Παθολογικής Κλινικής.

Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 76χρονου ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το ΕΡΤnews, φέρεται να οφείλεται σε αναμμένο τσιγάρο.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αφού μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εξαφανίστηκε. Στο δωμάτιο βρίσκονταν ακόμη δύο ασθενείς. Ο ένας κατάφερε να βγει μόνος του και ο άλλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία μίας νοσηλεύτριας που τον μετέφερε με το κρεβάτι του.

Εικόνες από το Σισμανόγλειο μετά τη φωτιά: «Γέμισε ο διάδρομος με πολύ καπνό»

Ο θάλαμος κάηκε ολοσχερώς. «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό, δε μπορούσες να δεις τίποτα, έφυγα με τον ορό μου», δήλωσε ασθενής στο ΕΡΤnews.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου καθώς και 35 του δεύτερου. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο, μπήκε στο δωμάτιο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται.

«Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία 0 76χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά, τρόμαξε και έφυγε», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών.

«Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, από αυτή την ατυχία – προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας- που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews