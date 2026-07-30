Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή 71χρονος με εγκαύματα

Με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας πρόκειται να μεταφερθεί το βράδυ της Πέμπτης ένας 71χρονος στο Ρέθυμνο, κάτοικος της περιοχής Πρέβελη, όπου, μεταξύ άλλων, μαίνεται η φωτιά.

Ο 71χρονος στο Ρέθυμνο, όπως αναφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα διακομιστεί στο νοσοκομείο των Αθηνών μετά τα εγκαύματα που υπέστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Παρότι η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε ό,τι αφορά στην αεροδιακομιδή του, έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, ώστε να μεταφερθεί άμεσα σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης εγκαυμάτων.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ποιος είναι ο 71χρονος

Ο 71χρονος είναι ένας από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζει το νότιο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω της καμένες εκτάσεις, ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των συνεχών αναζωπυρώσεων.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των υγειονομικών υπηρεσιών υπήρξε άμεση, με στόχο την ασφαλή διακομιδή του τραυματία και την παροχή της απαραίτητης εξειδικευμένης φροντίδας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τα νεότερα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Πυροσβεστικού Σώματος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γύθειο αντίστοιχα, στάθηκε στα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών, τα οποία αντιμετωπίζει η Υπηρεσία -ήδη- από χθες, Τετάρτη.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι ισχυροί άνεμοι, που η ταχύτητά τους κατά τόπους ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, και οι έντονοι καπνοί, δημιούργησαν συνθήκες μηδαμινής ορατότητας και αναταράξεις, ειδικά σε Πάρο και Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί δυσχέρεια στο έργο κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο Ρέθυμνο

Όσον αφορά στην Πάρο, ο Βασίλης Βαθρακογιάννης σημείωσε πως επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στο Ρέθυμνο, ένα από τα κύρια μέτωπα, έχουν κινητοποιηθεί -πλέον- 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα.

Συμπλήρωσε, επίσης, πως έχουν αποσταλεί 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση των κατοίκων στο Ρέθυμνο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά.

Είπε ακόμη πως αύριο, Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, αναφέροντας τα εξής: «κάθε πυρκαγιά εξελίσσεται πολύ γρηγορα και είναι πολύ δυσκολη να αντιμετωπιστεί».

Απηύθυνε, καταληκτικά, ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από neakriti.gr