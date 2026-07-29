Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων

Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη φωτιά στο Ρέθυμνο βρίσκεται σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

Κατόπιν ενημέρωσης του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Συγχρόνως, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το υπουργείο Τουρισμού, η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Φαιστού συνεργάζονται για την ασφαλή μεταφορά όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται, οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

