Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου - Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι αναζωπυρώσεις δεν σταματούν.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της φωτιάς (29/7) και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Το πύρινο μέτωπο, που ξεκίνησε εχθές Τετάρτη (29/7) από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχουν εμφανείς φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

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«Είναι δύσκολη μέρα και θα είναι η μέρα της αποτίμησης, ελπίζοντας να μη συνεχιστεί η κατάσταση. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή προς την Αγία Παρασκευή, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει και οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι σώζεται», ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κ. Ιωάννης Ταταράκης μιλώντας στο ERTNews.

Όπως είπε, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν το πρωί, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν ρίψεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αγία Γαλήνη έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς άνοιξαν ξανά τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί επιστρέφουν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση και ζήτησε ενίσχυση των δυνάμεων, αλλά και άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Θέλουμε να έρθουν και άλλες δυνάμεις, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τις αναζωπυρώσεις και να ξεκινήσουν γρήγορα οι καταγραφές των πληγέντων. Έχουμε σπίτια καμένα, ποιμνιοστάσια και μεγάλες ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο», ανέφερε. Όπως τόνισε, η καταστροφή στις ελαιοκαλλιέργειες είναι μεγάλη, καθώς η ελιά αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. «Το σημαντικό είναι οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν. Έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, προσπαθώντας να βοηθήσουν συνανθρώπους τους και να σώσουν ζωές και περιουσίες. Είναι γνωστοί και φίλοι μας και σήμερα θρηνεί ο Άγιος Βασίλειος και το Αμάρι, απ’ όπου κατάγονταν», είπε.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης για τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια, περιουσίες και εισοδήματα. «Όταν χάνεις το σπίτι σου, όταν χάνεις την περιουσία σου, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ οι άνθρωποι ζούσαν από το ελαιόλαδο και από τουριστικές κατοικίες που νοίκιαζαν. Δυστυχώς πολλές από αυτές έχουν καταστραφεί», σημείωσε.