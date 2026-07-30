Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέο μέτωπο στο χωριό Ασώματος - Μηνύματα του 112 για εκκένωση

Νέο πύρινο μέτωπο εμφανίστηκε στο Ρέθυμνο, ενώ μαίνεται η μεγάλη φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Η νέα εστία έχει ξεσπάσει στο χωριό Ασώματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμημάτος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των περιοχών Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης έλαβαν μήνυμα του 112, μέσω του οποίου καλούνται να απομακρυνθούν προς Λευκόγεια.

Αντίστοιχα, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Δαμνόνι καλούνται να απομακρυνθούν προς Πλακιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι αναζωπυρώσεις δεν σταματούν.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της φωτιάς (29/7) και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Το πύρινο μέτωπο, που ξεκίνησε εχθές Τετάρτη (29/7) από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχουν εμφανείς φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.