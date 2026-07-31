Φωτιά στο Ρέθυμνο: Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ - «Αποδίδουν ευθύνες χωρίς καμιά απόδειξη»

Με αφορμή τη σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς, ο διαχειριστής διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «εύκολη στοχοποίησή του».

«Την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο».

Αυτό αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωση αναφορικά με τις πυρκαγιές και προσθέτει:

«Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που πραγματικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αγγίζει μόλις το 1% (ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ φτάνει το 3%).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα».

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Υποχωρούν τα πύρινα μέτωπα

Στο Ρέθυμνο, τα μέτωπα έχουν υποχωρήσει αισθητά έπειτα από δύο νύχτες μάχης με τη φωτιά. Οι δυνάμεις παραμένουν, ωστόσο, σε επιφυλακή στον Ασώματο και στην Αγία Παρασκευή, όπου εξακολουθούν να εμφανίζονται μικρές εστίες.

Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το φοινικόδασος του Πρέβελη και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον Άγιο Παύλο. Ζημιές υπέστησαν ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ κάηκαν αγροτικές εκτάσεις, ελαιόδεντρα και ζώα.

Σε αρκετές περιοχές παραμένουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, ενώ συνεργεία έχουν αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης. Τουρίστες επιστρέφουν στα καταλύματα για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, την ώρα που οι τοπικές επιχειρήσεις μετρούν τις απώλειες μέσα στην τουριστική περίοδο.

Για την αποτύπωση των καμένων εκτάσεων ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός δορυφορικός μηχανισμός Copernicus. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν την καταστροφή σε τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, ενώ οι τοπικές αρχές θεωρούν πιθανό ο απολογισμός να φτάσει τα 55.000. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και όχι εκείνο του Ασωμάτου.