Φωτιά στο Ρέθυμνο: H Κρήτη αποχαιρέτησε τον πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη - «Ημέρα πένθους για όλο το νησί»

Στον ναό Αγίου Νεκταρίου, στον Φουρφουρά Αμαρίου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νότιο Ρέθυμνο.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ το «παρών» έδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι του εκλιπόντος από το Πυροσβεστικό Σώμα, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και πλήθος πολιτών. Μεταξύ αυτών ήταν ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του νεαρού πυροσβέστη.

«Ημέρα πένθους για όλη την Κρήτη»

Σε μήνυμά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε λόγο για ημέρα πένθους για ολόκληρη την Κρήτη, σημειώνοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ως ήρωες» στη μάχη για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα, τονίζοντας ότι η προσφορά τους θα παραμείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη.

Στο ίδιο κλίμα, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης τόνισε ότι ο δήμος βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του. Όπως ανέφερε, η θυσία των δύο πυροσβεστών θα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι εξακολουθούν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, επισημαίνοντας ότι η απώλεια των δύο πυροσβεστών υπερβαίνει τον προσωπικό πόνο και μετατρέπεται σε πένθος για ολόκληρη την Κρήτη. Όπως σημείωσε, η τιμή στη μνήμη τους πρέπει να συνοδεύεται από διαρκή μέριμνα για την πρόληψη, την ουσιαστική ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και τη στήριξη όσων υπηρετούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Το απόγευμα, στις 17:00, θα τελεστεί στον ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Εμμανουήλ (Μανώλη) Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση κατάσβεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ, cretalive, neakriti