Φωτιά στο Ρέθυμνο: Επιχειρούν 296 πυροσβέστες - 16 μηνύματα για εκκενώσεις από το 112

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία για τις φωτιές που μαίνονται στην επικράτεια της χώρας, με πιο χαρακτηριστική αυτήν στο Ρέθυμνο.

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Πυροσβεστικού Σώματος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γύθειο αντίστοιχα, στάθηκε στα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών, τα οποία αντιμετωπίζει η Υπηρεσία -ήδη- από χθες, Τετάρτη.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι ισχυροί άνεμοι, που η ταχύτητά τους κατά τόπους ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, και οι έντονοι καπνοί, δημιούργησαν συνθήκες μηδαμινής ορατότητας και αναταράξεις, ειδικά σε Πάρο και Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί δυσχέρεια στο έργο κατάσβεσης.

Φωτιά στη Ρέθυμνο: Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο

Όσον αφορά στην Πάρο, ο Βασίλης Βαθρακογιάννης σημείωσε πως επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στο Ρέθυμνο, ένα από τα κύρια μέτωπα, έχουν κινητοποιηθεί -πλέον- 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα.

Συμπλήρωσε, επίσης, πως έχουν αποσταλεί 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση των κατοίκων στο Ρέθυμνο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά.

Είπε ακόμη πως αύριο, Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, αναφέροντας τα εξής: «κάθε πυρκαγιά εξελίσσεται πολύ γρηγορα και είναι πολύ δυσκολη να αντιμετωπιστεί».

Απηύθυνε, καταληκτικά, ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Η φωτιά στο Ρέθυμνο

Συνεχίζει να δοκιμάζεται η περιοχή του νότιου Ρεθύμνου, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Όπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στο μεταξύ, σε βίντεο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατέγραψαν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα στον Ασώματο Ρεθύμνου, αποτυπώνεται ο πυκνός καπνός να ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες προσέγγισης από τα εναέρια μέσα, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή ούτε μία ρίψη νερού, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού και των έντονων αναταράξεων που επικρατούσαν στην περιοχή.