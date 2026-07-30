Φωτιά στο Ρεθύμνο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και το 112 να στέλνει διαδοχικά μηνύματα απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καθώς το μέτωπο εξελίσσεται υπό ισχυρούς ανέμους, οι δυνάμεις στο σημείο αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την αρχική κινητοποίηση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, της 6ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λήψη νερού, περιορίζοντας τη δυνατότητα των εναέριων μέσων να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις.

Οι ριπές στην περιοχή φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνοντας τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης της φωτιάς.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής #Ασώματος_Ρεθύμνου_Κρήτης. Επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης, 19ης ΕΜΟΔΕ και της 3ης ΕΜΑΚ, 13 οχήματα, και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Ρέθυμνο: Διαδοχικά μηνύματα για απομάκρυνση

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προληπτικές απομακρύνσεις από περιοχές που θεωρείται ότι απειλούνται.

Στις 14:42, το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι να απομακρυνθούν προς τον Δρυμίσκο. Την ίδια ώρα, εστάλη νέο μήνυμα προς όσους βρίσκονται στο Δαμνόνι, με οδηγία να κινηθούν προς τον Πλακιά.

Facebook Twitter Φωτιά στο Ρέθυμνο / Φωτ.: Eurokinissi

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 14:35, είχε δοθεί εντολή σε όσους βρίσκονται στα Λευκόγεια να απομακρυνθούν προς τον Ασώματο.

Είχαν προηγηθεί ακόμη τρία μηνύματα. Στις 13:59, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού κλήθηκαν να κινηθούν προς τα Λευκόγεια.

Στις 13:48 είχε σταλεί αντίστοιχη εντολή για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, ενώ στις 13:25 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ