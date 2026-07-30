Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Έχουμε ριπές ανέμου που φτάνουν τα 12 μποφόρ», λέει ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

Με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 12 μποφόρ συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7).

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤNews ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Ιωάννης Ταταράκης, παραμένει ενεργό μέτωπο προς την Αγία Παρασκευή, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Είναι δύσκολη μέρα και θα είναι η μέρα της αποτίμησης, ελπίζοντας να μη συνεχιστεί η κατάσταση. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή προς την Αγία Παρασκευή, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει και οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι σώζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν το πρωί, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν ρίψεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αγία Γαλήνη έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς άνοιξαν ξανά τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί επιστρέφουν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση και ζήτησε ενίσχυση των δυνάμεων, αλλά και άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών. «Θέλουμε να έρθουν και άλλες δυνάμεις, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τις αναζωπυρώσεις και να ξεκινήσουν γρήγορα οι καταγραφές των πληγέντων. Έχουμε σπίτια καμένα, ποιμνιοστάσια και μεγάλες ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο», ανέφερε. Όπως τόνισε, η καταστροφή στις ελαιοκαλλιέργειες είναι μεγάλη, καθώς η ελιά αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. «Το σημαντικό είναι οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν. Έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, προσπαθώντας να βοηθήσουν συνανθρώπους τους και να σώσουν ζωές και περιουσίες. Είναι γνωστοί και φίλοι μας και σήμερα θρηνεί ο Άγιος Βασίλειος και το Αμάρι, απ’ όπου κατάγονταν», είπε.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης για τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια, περιουσίες και εισοδήματα. «Όταν χάνεις το σπίτι σου, όταν χάνεις την περιουσία σου, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ οι άνθρωποι ζούσαν από το ελαιόλαδο και από τουριστικές κατοικίες που νοίκιαζαν. Δυστυχώς πολλές από αυτές έχουν καταστραφεί», σημείωσε.