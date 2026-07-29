Φωτιά στο Ρέθυμνο: Έφτασε σε σπίτια - Νεκροί πυροσβέστες, μπαράζ εκκενώσεων και τα εναέρια μέσα καθηλωμένα

Ο απολογισμός της φωτιάς μέχρι τώρα - Τι εκτιμάται ότι συνέβη με τους δύο πυροσβέστες - Πάνω 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ριπές των ανέμων

Μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών, η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο συνεχίζει την εφιαλτική της πορεία, έχοντας πλέον φτάσει σε σπίτια.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις οικισμών και οι απεγκλωβισμοί κατοίκων, με τους πυροσβέστες να δίνουν σκληρή μάχη, καθώς τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το χρονικό της φωτιάς στο Ρέθυμνο

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2:30 το μεσημέρι στην περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι ριπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα καθιστούν αδύνατη τη συνδρομή των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η επιχείρηση κατάσβεσης βασίζεται αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Στο μέτωπο επιχειρούν 156 πυροσβέστες, με 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των δήμων, καθώς και ιδιώτες και εθελοντές.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Τι συνέβη με τους πυροσβέστες, μπαράζ εκκενώσεων

Νωρίς το απόγευμα, δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρίου.

Πρόκειται για έναν 26χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο, οι οποίοι φέρεται να εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σακτούρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών και δεν πρόλαβαν να ζητήσουν βοήθεια, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν απανθρακωμένοι από συναδέλφους τους, αναφέρει ρεπορτάζ του Mega.

Πλάνα που προβλήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό δείχνουν τις φλόγες να έχουν «εισβάλει» ήδη στις αυλές των σπιτιών, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά φουντώνει διαρκώς, δημιουργώντας νέες μεγάλες εστίες και επεκτεινόμενη με μεγάλη ταχύτητα.

Μήνυμα από το 112 έχει σταλεί για την εκκένωση πολλών περιοχών, μεταξύ αυτών, Κεραμές, Όρνε, Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σακτούρια, αλλά και Αγία Γαλήνη.

Παράλληλα, από την περιοχή του Αγίου Παύλου έχουν απεγκλωβιστεί διά θαλάσσης δεκάδες άτομα.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ και Mega

