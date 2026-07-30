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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την Πρέβελη

Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν δύσκολες, καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των σκαφών και τη μεταφορά των εγκλωβισμένων

ΠΡΕΒΕΛΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ 51 ΑΤΟΜΑ ΝΟΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΗ ΑΝΕΜΟΙ Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο. Η επιχείρη ολοκληρώθηκε με επιτυχία, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Ασώματος».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πρέβελη: Οι συνθήκες ήταν δύσκολες καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ

Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν δύσκολες, καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των σκαφών και τη μεταφορά των εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιφυλακής των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

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