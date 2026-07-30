Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αναφορές για προσαγωγές υπόπτων - Εξετάζονται για εμπρησμό

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, να προχώρησε σε προσαγωγές σχετικά με τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), στο Ρέθυμνο.

Οι ίδιες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού κάνουν λόγο πως οι προσαχθέντες ερευνώνται σχετικά με την κατηγορία του εμπρησμού, σχετικά με τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν τα συγκεκριμένα άτομα σχετίζονται με τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο και αν ενδέχεται να εμπλέκονται σε εμπρησμό.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καλύτερη η εικόνα στην Πρέβελη

Συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο που καίνε ακόμη, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν να δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων.

Η Πρέβελη Ρεθύμνου παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, οι αρχές στην Κάλυμνο βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ στην Άνδρο τα μέτωπα προκάλεσαν διακοπή ρεύματος. Η Πάρος αντιμετωπίζει μεγάλη αναζωπύρωση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.

Η εικόνα από το μέτωπο της Πρέβελης στο Ρέθυμνο παρουσιάζεται βελτιωμένη από αργά το απόγευμα. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στο φοινικόδασος της περιοχής.

Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, που πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Με πληροφορίες από MEGA, ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή 71χρονος με εγκαύματα