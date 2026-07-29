Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, η οποία μαίνεται και έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τα δύο άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, είναι πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών και φέρεται να εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες στο Ρέθυμνο.

Κατά τις ίδιες αναφορές, οι δύο πυροσβέστες, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να ήταν μόνιμος στο Σώμα, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καθώς φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς.

Οι δύο πυροσβέστες επέβαιναν σε ένα ημιφορτηγό της Πυροσβεστικής και μετέβαιναν από το ένα σημείο στο άλλο όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε ανακοίνωσε επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «σήμερα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντός τους».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Επεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η αρχική ενημέρωση για τη φωτιά στο Ρέθυμνο κάνει λόγο πως εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Υπηρεσία αναφέρει πως ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, στην Κρήτη, καθώς στο σημείο βρίσκονται 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή, παράλληλα, παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη και επιχειρούν 110 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης #ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Τα μηνύματα του 112

Το 112, την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε και έστειλε μήνυμα εκκένωσης σε πέντε οικισμούς, καθώς μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών «Άγιος Γεώργιος» και «Άγιος Παύλος» να απομακρυνθούν μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλειώτικου προς Αγία Γαλήνη, τους κατοίκους από Σακτούρια και Μέλαμπες, πάλι, προς Αγία Γαλήνη, καθώς και τους κατοίκους της Κρύας Βρύσης προς παραλία Ρέθυμνο.

Συνιστά, επίσης, σε όλους τους πολίτες που πήραν το μήνυμα του 112, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για να διασφαλιστεί η ασφαλής εκκένωσή τους.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026