Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Τimelapse βίντεο δείχνει πώς εξαπλώθηκε από τον Κιθαιρώνα

Ένα εντυπωσιακό βίντεο timelapse αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σφοδρότητα και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική, απειλώντας το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και το Κανδύλι.

Το βίντεο συμπυκνώνει σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, αποκαλύπτοντας πώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα, αποκτώντας γρήγορα μεγάλη δυναμική εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένη στην κορυφή του Κιθαιρώνα. Η εγκατάστασή της πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. με την στήριξη εθελοντών και φίλων του συλλόγου, στο πλαίσιο ενός δικτύου που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για την παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων όσο και για την καταγραφή της εξέλιξης μεγάλων φυσικών καταστροφών.

Το timelapse βίντεο δείχνει το πύρινο μέτωπο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το Πόρτο Γερμενό κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου. Σε αρκετά σημεία διακρίνονται νέες εστίες να εμφανίζονται και να ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο που εξαπλώνεται διαρκώς σε δύσβατες δασικές εκτάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σχηματισμός νεφών από την έντονη θερμότητα της φωτιάς που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες καπνού, υδρατμών και σωματιδίων σε μεγάλο ύψος. Το φαινόμενο αποτελεί ένδειξη της έντασης που αναπτύσσει μια μεγάλη δασική πυρκαγιά και μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη συμπεριφορά της φωτιάς, δημιουργώντας τοπικά ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα.

Η ανάρτηση για τη φωτιά από τον Κιθαιρώνα στο Πόρτο Γερμενό:

«Όταν ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. και φίλοι του προσέφεραν προσωπικό χρόνο και χρήματα για την εγκατάσταση της κάμερας και μετεωρολογικού σταθμού στην κορυφή του Κιθαιρώνα, δεν φανταζόμασταν πως θα χρησιμοποιούσαμε αυτά τα μέσα για καταγραφή ενός τέτοιου καταστροφικού, θανατηφόρου και απελπιστικού γεγονότος.

Στο παρακάτω timelapse βλέπουμε την πυρκαγιά να κατακαίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την πανέμορφη περιοχή του Πόρτο Γερμενού με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου. Φλόγες δεκάδων μέτρων, κανένας απολύτως έλεγχος και ισοπεδωτικό κάψιμο χιλιάδων στρεμμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus.

Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη».

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